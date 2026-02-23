Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.76CHF
0.48CHF
5.83 %
11:51:27
BRXC
23.02.2026 10:07:37
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Italiener kauften sich mehr Wachstum mit Investitionen in Erneuerbare Energie, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag anlässlich des Businessplans bis 2028 vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
8.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
9.69 €
Abst. Kursziel*:
-8.12%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
9.61 €
Abst. Kursziel aktuell:
-7.35%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
11:24
|Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an (AWP)
10:10
|KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern (Dow Jones)
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
09:04
|Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant (AWP)
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
19.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:33
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:07
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.77
|5.93%
