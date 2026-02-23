Enel 8.76 CHF 5.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Italiener kauften sich mehr Wachstum mit Investitionen in Erneuerbare Energie, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag anlässlich des Businessplans bis 2028 vom Kapitalmarkttag./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.