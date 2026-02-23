Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.80CHF
0.53CHF
6.34 %
13:00:00
BRXC
23.02.2026 14:12:54
Enel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten auf ihrem Kapitalmarkttag positiv beeindruckt, schrieb Peter Crampton am Montag. Die avisierten Finanzziele lägen klar über dem Konsens./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
9.69 €
Abst. Kursziel*:
3.23%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
9.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.33%
Analyst Name::
Peter Crampton
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
15:58
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
15:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
11:24
|Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an (AWP)
10:10
|KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern (Dow Jones)
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
09:04
|Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant (AWP)