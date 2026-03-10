Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus

Um 15:41 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 2.60 Prozent auf 5’832.90 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4.816 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.357 Prozent auf 5’705.47 Punkte an der Kurstafel, nach 5’685.20 Punkten am Vortag.

Bei 5’705.47 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5’855.32 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’047.06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’708.12 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.03.2025, mit 5’386.98 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.299 Prozent nach. Bei 6’199.78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’543.42 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 6.18 Prozent auf 157.95 EUR), Infineon (+ 5.98 Prozent auf 41.28 EUR), Bayer (+ 5.83 Prozent auf 39.78 EUR), Siemens (+ 4.95 Prozent auf 232.05 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.90 Prozent auf 27.59 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-1.82 Prozent auf 168.76 EUR), Deutsche Börse (-0.58 Prozent auf 240.90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.22 Prozent auf 32.57 EUR), adidas (+ 0.64 Prozent auf 140.60 EUR) und Enel (+ 1.04 Prozent auf 9.62 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5’058’204 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 442.306 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch