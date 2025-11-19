Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel vor allem aus Bewertungsgründen von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 7,80 auf 8,00 Euro angehoben. Schwer lasteten auf dem italienischen Versorger regulatorische Unsicherheiten am Heimatmarkt und Brasilien. Die mögliche Erhöhung der regulatorischen Vermögensbasis (RAB) könnte um eine Milliarde Euro unter den Markterwartungen für die Verlängerung der italienischen Konzession liegen, schrieb Fernando Garcia in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Zudem sieht der Analyst erhebliche Verlängerungsrisiken für die Konzession in Sao Paulo. Er senkte auch sein Anlageurteil für die spanische Tochter Endesa auf "Underperform", da er deren hohe Margen als nicht nachhaltig erachtet und die Bewertung der Aktie für mehr als ausgereizt hält./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.31%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.32%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
18.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
18.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|07:40
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.17
|-2.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:39
|
Deutsche Bank AG
Ottobock Buy
|08:37
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral
|08:36
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|08:36
|
Bernstein Research
ABB Underperform
|08:25
|
UBS AG
Ottobock Neutral
|08:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|08:23
|
Jefferies & Company Inc.
Ottobock Buy