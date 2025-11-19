Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.17
CHF
-0.18
CHF
-2.13 %
09:53:44
BRXC
19.11.2025 07:40:46

Enel Underperform

Enel
8.17 CHF -2.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel vor allem aus Bewertungsgründen von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 7,80 auf 8,00 Euro angehoben. Schwer lasteten auf dem italienischen Versorger regulatorische Unsicherheiten am Heimatmarkt und Brasilien. Die mögliche Erhöhung der regulatorischen Vermögensbasis (RAB) könnte um eine Milliarde Euro unter den Markterwartungen für die Verlängerung der italienischen Konzession liegen, schrieb Fernando Garcia in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Zudem sieht der Analyst erhebliche Verlängerungsrisiken für die Konzession in Sao Paulo. Er senkte auch sein Anlageurteil für die spanische Tochter Endesa auf "Underperform", da er deren hohe Margen als nicht nachhaltig erachtet und die Bewertung der Aktie für mehr als ausgereizt hält./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:47 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
9.02 € 		Abst. Kursziel*:
-11.31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
8.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.32%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Analysen zu Enel S.p.A.

07:40 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Enel Buy UBS AG
13.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
