Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.98CHF
0.18CHF
2.06 %
09:56:28
BRXC
24.02.2026 10:46:51
Enel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten mit ihrem Kapitalmarkttag die Latte noch höher gelegt, schrieb Peter Crampton am Montagabend./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Enel S.p.A.
|10:46
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.98
|2.06%
