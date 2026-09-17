Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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17.09.2026 16:48:43
EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund
Leverkusen/Dortmund, 17. September 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein führender Hersteller von Mixed-Signal Halbleitern für die Automobilindustrie, kann durch die Erweiterung ihrer Liefervereinbarung für die Dortmunder Waferfertigung („Fab“) bis mindestens 2028 auf deutlich erhöhte Kapazitäten zugreifen und sich damit im aktuellen Allokationsumfeld zusätzliche Wafer-Kapazitäten sichern.
„Die Erweiterung der Liefervereinbarung für die Fab in Dortmund ist eine sehr attraktive Lösung für Elmos. Wir sichern uns zusätzliche Wafer-Kapazitäten und steigern unsere Versorgungssicherheit. Gerade vor dem Hintergrund der weltweit hohen Nachfrage nach Halbleiter-Fertigungskapazitäten ist dies für uns ein wichtiger strategischer Vorteil“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.
Die Bedeutung von Halbleitern im Fahrzeug nimmt strukturell weiter zu. Globale Megatrends wie Elektrifizierung, autonomes und assistiertes Fahren, die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung sowie die steigenden Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz führen zu einem kontinuierlich wachsenden Einsatz von Halbleitern im Automobil und sorgen für eine langfristig hohe Nachfrage nach den innovativen Elmos Lösungen.
Gleichzeitig besteht ein grosser Bedarf an Wafer-Fertigungskapazitäten für Hochvolttechnologien durch den anhaltenden Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur stark an. Mit der erweiterten Liefervereinbarung trägt Elmos diesen Entwicklungen frühzeitig Rechnung. Das Unternehmen erhöht seine verfügbaren Wafer-Kapazitäten und stärkt damit die Resilienz seiner Lieferkette weiter.
Die zusätzlichen Kapazitäten aus der Dortmunder Fab ergänzen die Vereinbarungen mit den Foundry-Partnern von Elmos. Das Unternehmen setzt damit seine Fabless-Strategie konsequent fort und kombiniert den Zugang zu modernen Fertigungstechnologien seiner Foundry-Partner mit einer erhöhten Verfügbarkeit etablierter Fertigungskapazitäten in Dortmund. „Im aktuellen Allokations-Umfeld ist die Sicherung zusätzlicher Wafer-Kapazitäten ein wichtiger strategischer Baustein“, ergänzt Dr. Schneider.
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Über Elmos
Hinweis
17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstrasse 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2401080
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2401080 17.09.2026 CET/CEST
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