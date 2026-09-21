ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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21.09.2026 12:14:00
ams-OSRAM-Aktie mit Kurssprung: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Die Aktien von ams-OSRAM legen am Montag kräftig zu.
ams-OSRAM legen am Montag gegen 11.30 Uhr 18 Prozent auf 20,28 Franken zu in einem freundlichen Gesamtmarkt. Über 20 Franken kosteten sie zuletzt Anfang Juni; das bisherige Jahreshoch liegt bei 23,85 Franken am 26. Mai 2026. Im Vergleich zu Ende 2025 ist die Aktie aktuell rund zweieinhalbmal so viel wert.
ams-OSRAM hat eigenen Angaben zufolge einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für den Ausbau von KI erzielt. An der Fachkonferenz ECOC 2026 in Málaga will die Gesellschaft gemeinsam mit dem Partner BizLink eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung demonstrieren.
Die UBS bewertet die Nachricht aus folgenden Gründen positiv: Der Ausbau des Ökosystems für Micro-Array-Verbindungen signalisiere Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung, insbesondere im Bereich der Glasfaser, einer zentralen Herausforderung. Dies und das neue Dünnschicht-VCSEL-Produkt eröffneten den Zugang zu anderen Architekturen, wobei sich VCSEL als konkurrierender "Slow-and-Wide"-Ansatz zu MicroLED herauskristallisiere.
ams-OSRAM biete mit Abstand das grösste Aufwärtspotenzial im globalen Halbleitersektor, heisst es zudem von Jefferies . Die Branche suche nach stromsparenden Alternativen zu den derzeit verwendeten Indiumphosphid-Lasern mit hohem Stromverbrauch. Welche der Technologien sich letztendlich durchsetzen wird, sei zwar noch unklar.
Durch das Angebot beider Alternativen (Micro-LEDs und Micro-VCSELs) sei ams-OSRAM jedoch einzigartig positioniert, um vom Wachstum der Branche und von neuen "Scale-up", "Scale-out" und "Scale-in"-Anwendungen zu profitieren. Und zwar unabhängig davon, welche Technologie zum Einsatz kommt, so die Analysten von Jefferies. An der ECOC 2026 würden ams-OSRAM-CEO Aldo Kamper und ein neuer Mitarbeiter teilnehmen, den das Unternehmen Nvidia abgeworben habe.
ys/ra
Zürich (awp)
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