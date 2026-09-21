ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Ein Tag am Produktionsstandort Maranello und Gespräche mit dem Finanzvorstand sowie dem Investor-Relations-Team hätten ihr weitere Einblicke in die wichtigsten Faktoren für die Widerstandskraft des Sportwagenbauers in einem volatilen Umfeld gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Italienern sei bewusst, wie wichtig es sei, neue Kunden zu gewinnen - es gebe aber keine spezifischen Unternehmensziele, wie hoch der Anteil von Neukunden sein müsse./rob/gl/zb;