Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’934 1.1%  SPI 19’735 1.1%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’571 1.1%  Euro 0.9444 0.0%  EStoxx50 6’317 1.3%  Gold 4’351 -0.7%  Bitcoin 69’606 4.2%  Dollar 0.8227 0.0%  Öl 101.4 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Analyse: Buy-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse
Bernstein Research: Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Suche...
ETF Sparplan

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

340.75
CHF
5.32
CHF
1.58 %
12:07:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 10:52:19

Ferrari Buy

Ferrari
340.75 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Ein Tag am Produktionsstandort Maranello und Gespräche mit dem Finanzvorstand sowie dem Investor-Relations-Team hätten ihr weitere Einblicke in die wichtigsten Faktoren für die Widerstandskraft des Sportwagenbauers in einem volatilen Umfeld gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Den Italienern sei bewusst, wie wichtig es sei, neue Kunden zu gewinnen - es gebe aber keine spezifischen Unternehmensziele, wie hoch der Anteil von Neukunden sein müsse./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
362.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
362.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten