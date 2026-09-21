NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. "Der Schmerz geht weiter", überschrieb Stephen Reitman seinen am Montag vorliegenden Kommentar zur Gewinnwarnung. Der 18. September sei nicht gerade ein Glückstag für die VW-Anleger. Denn vor elf Jahren an diesem Tag sei die US-Klage wegen des Diesel-Skandals bekannt geworden, der VW seitdem mehr als 32 Milliarden Euro gekostet habe. Noch längeren Einfluss hätten aber einige darauf folgende, verheerende Fehlentscheidungen innerhalb des Konzerns gehabt. Als Zyniker könnte man sagen, dass die massive Gewinnwarnung immerhin die Dringlichkeit von Maßnahmen wie dem Abbau von 50.000 Stellen deutlicher mache./rob/gl/men;