Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Halten
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
75.86 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
75.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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11:52
|Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse (finanzen.ch)
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11:49
|Bernstein Research: Market-Perform-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
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10:28
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.ch)
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18.09.26
|VW: Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie rauscht ab (Spiegel Online)
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18.09.26
|VW warns of hit of up to €10bn from Porsche writedown and restructuring costs (Financial Times)
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18.09.26
|Volkswagen senkt Prognose 2026 für Umsatzrendite auf 1 Prozent (Dow Jones)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|11:02
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|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
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