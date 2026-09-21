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21.09.2026 12:20:00
Kryptowährungen im Aufwind: Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit acht Monaten
Der Kurs des Bitcoin ist am Montag auch dank Zuflüsse in Bitcoin-ETFs auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres geklettert.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg bezifferte die Zuflüsse in ETFs für vergangenen Donnerstag und Freitag auf insgesamt 593 Millionen US-Dollar.
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"Das aktuelle Momentum speist sich insbesondere aus einem Dreiklang aus institutionellem Interesse, Zuflüssen in Bitcoin-Spot-ETFs und regulatorischen Signalen aus den USA", kommentierte Analyst Timo Emden von Captrader das Handelsgeschehen.
In der vergangenen Woche hatte die US-Börsenaufsicht SEC eine befristete Ausnahmeregelung für den Handel mit Wertpapieren bekanntgegeben, die auf der Blockchain-Technologie basieren und bei denen echte Vermögenswerte abgebildet werden.
Darüber hinaus hätten auch spekulative Anleger den Kurs des Bitcoin angetrieben, sagte Emden. Anleger, die im grossen Stil auf fallende Kurse gesetzt haben und sich gezwungen sehen, ihre Leerverkaufspositionen glattzustellen. "Die in diesem Zusammenhang ausgelöste Dynamik dürfte das Aufwärtsmomentum zusätzlich befeuern", sagte der Analyst.
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büsste ein Bitcoin mehr als 30 Prozent seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen.
/jkr/mis
FRANKFURT (awp international)
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