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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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07:30:47
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23.06.2026 06:59:36

Douglas Buy

Douglas
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abermaligen Senkung der Unternehmensziele für 2025/26 passte Analyst Michael Heider seine Schätzungen ebenfalls an, wie er am Montagnachmittag schrieb. Er lobte indes die anhaltend gute Barmitteilentwicklung bei der Parfümeriekette und hält die Aktie weiter für ein gutes Investment./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.86 € 		Abst. Kursziel*:
78.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77.66%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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