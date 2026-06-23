Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Douglas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abermaligen Senkung der Unternehmensziele für 2025/26 passte Analyst Michael Heider seine Schätzungen ebenfalls an, wie er am Montagnachmittag schrieb. Er lobte indes die anhaltend gute Barmitteilentwicklung bei der Parfümeriekette und hält die Aktie weiter für ein gutes Investment./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.86 €
|
Abst. Kursziel*:
78.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.66%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
22.06.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
18.06.26
|Douglas-Aktie auf Rekordtief: Prognose erneut gesenkt (AWP)
|
18.06.26
|EQS-News: DOUGLAS Group passt Guidance an – Fokus auf strategische Prioritäten (EQS Group)
|
18.06.26
|EQS-News: DOUGLAS Group adjusts guidance – focus on strategic priorities (EQS Group)
|
18.06.26
|EQS-Adhoc: DOUGLAS AG: Updated Guidance for 2025/26 (EQS Group)
|
18.06.26