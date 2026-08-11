Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Douglas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Douglas stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,004 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 97,50 Prozent verringert. Damals waren 0,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,57 Prozent auf 992,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,19 EUR, gegenüber 1,63 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 4,59 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,58 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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