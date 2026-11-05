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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

55.18
CHF
0.90
CHF
1.66 %
12:45:55
SWX
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05.11.2026 11:16:36

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

DHL Group
55.25 CHF -0.74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57.68 € 		Abst. Kursziel*:
16.16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
60.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.22%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:16 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
09:19 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
09:12 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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