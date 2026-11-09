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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

53.22
CHF
2.00
CHF
3.90 %
09:26:56
SWX
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09.11.2026 06:50:44

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
53.29 CHF 1.46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 65 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. DHL sei die einzige Empfehlung in der Logistikbranche, schrieb Alexia Dogani am Freitagabend. Die Bonner hätten das attraktivste Wachstumspotenzial angesichts des auf wenige Akteure konzentrierten Kernbereichs Express. Für 2027 sieht Dogani attraktive Voraussetzungen mit einem Ergebnisimpulsen./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
66.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.50 € 		Abst. Kursziel*:
15.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.95%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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