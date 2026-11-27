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27.11.2026 09:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 09:28 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 57,06 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'411 Punkten tendiert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,22 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,88 EUR. Bisher wurden heute 18'578 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 61,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Mit einem Zuwachs von 8,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (42,65 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,25 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,75 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 22.66 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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