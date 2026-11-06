DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Logistikkonzern stehe das Wachstum nun auf breiteren Füßen, und das resultiere nicht nur aus günstigeren Vergleichswerten, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der internationale Express- und Luftfrachtservice von DHL Express für schwere und sperrige Güter expandiere im Geschäftskundenmarkt./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.46 €
|
Abst. Kursziel*:
11.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:58
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
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12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag in Rot (finanzen.ch)
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12:26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
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12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
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09:28
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52.44
|-2.71%
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Vonovia Neutral
|13:40
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BNP Paribas Buy
|13:38
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Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
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Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
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Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
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