Um 16:28 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 56,94 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'242 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 57,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 270'091 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,64 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2026. 8,25 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 42,65 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,00 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.66 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.13 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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