Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’050 0.2%  SPI 21’226 0.3%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’608 0.7%  Euro 0.9180 0.0%  EStoxx50 6’300 0.5%  Gold 4’124 1.5%  Bitcoin 65’637 -0.2%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 95.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Commerzbank-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
RATIONAL-Aktie stark: Margenprognose dank US-Zollsenkung erhöht
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
Wie viel Verlust eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
ETF Sparplan

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

55.08
CHF
0.80
CHF
1.47 %
10:51:19
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 09:19:13

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
55.25 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Logistikkonzerns hätten den starken Eckdaten entsprochen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der kürzlich angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
57.68 € 		Abst. Kursziel*:
-18.52%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
60.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.85%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:19 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
09:12 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen