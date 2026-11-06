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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

52.46
CHF
-1.44
CHF
-2.67 %
14:20:29
SWX
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06.11.2026 12:38:34

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
52.65 CHF -4.73%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.84 € 		Abst. Kursziel*:
14.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.58%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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