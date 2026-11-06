DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
52.46CHF
-1.44CHF
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14:20:29
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06.11.2026 12:38:34
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Trend bleibe ins vierte Quartal hinein stark, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Er hob seine operative Ergebnisschätzung für das Jahr 2027 auf 7,7 Milliarden Euro und entfernt sich damit noch weiter vom Konsens./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.84 €
|
Abst. Kursziel*:
14.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.58%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:58
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52.44
|-2.71%
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|13:41
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Vonovia Neutral
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Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|13:38
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Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
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Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
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Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
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