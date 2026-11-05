DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
53.18CHF
-0.72CHF
-1.34 %
09:49:38
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2026 08:11:08
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 47 auf 49,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern vereine erstklassiges Abschneiden mit einer entsprechend hohen Bewertung, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Aktie sei teuer, eine Abwertung zeichne sich aber nicht ab./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
49.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
58.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.01%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
05.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|KI-Boom kommt bei DHL an - Express-Geschäft punktet (AWP)
|
05.11.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08:11
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|53.20
|-1.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:12
|
Bernstein Research
KRONES Market-Perform
|09:11
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|08:25
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|08:21
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|08:17
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy
|08:11
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|08:07
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform