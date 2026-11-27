Um 12:28 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 57,52 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'422 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 57,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73'092 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 61,64 EUR markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,16 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 42,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 34,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 0,75 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22.66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.13 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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