Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’341 -0.1%  SPI 20’202 0.0%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’710 0.5%  Euro 0.9191 0.1%  EStoxx50 6’393 0.5%  Gold 4’180 1.4%  Bitcoin 49’823 0.7%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 71.6 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tausende protestieren gegen Sparkurs bei Mercedes-Benz - Aktie höher
FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: Diese Dividende entfällt auf J Sainsbury-Anteilseigner
Aktiensplit bei CrowdStrike vollzogen: Was Anleger jetzt wissen müssen
Vaudoise-Aktie wenig bewegt: Tochter Procimmo veräussert Streetbox und PIO 1 an das frühere Management
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

51.12
CHF
1.27
CHF
2.55 %
14:01:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.07.2026 12:48:11

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
51.22 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sollte im abgelaufenen Quartal einen weiteren Auftragsrekord erzielt haben, schrieb Alex Irving in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ab dem kommenden Jahr sollten die gestiegenen Logistikkapazitäten aber zunehmend zum Problem werden./gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 14:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
55.60 € 		Abst. Kursziel*:
-20.86%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
55.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.06%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse