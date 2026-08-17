DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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|Rentable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
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17.08.2026 10:02:40
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an diesem Tag 43.32 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 230.840 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 55.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’756.23 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 27.56 Prozent gleich.
DHL Group (ex Deutsche Post) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61.37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Damals wurde der erste Kurs eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils bei 21.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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