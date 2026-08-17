DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,24 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 26'447 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 55,34 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 55,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25'981 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,30 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,99 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,04 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,48 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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