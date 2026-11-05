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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Motorenherstellers im dritten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Das neue Kursziel resultiere unter anderem aus der Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Die Aktie bleibe wegen der günstigen Aussichten ein klarer Kauf./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.