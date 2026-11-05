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06.11.2026 10:50:21
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge des Motorenherstellers im dritten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Das neue Kursziel resultiere unter anderem aus der Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Die Aktie bleibe wegen der günstigen Aussichten ein klarer Kauf./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.38 €
|
Abst. Kursziel*:
92.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
91.08%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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