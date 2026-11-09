Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Plus

Am Montag stieg der MDAX via XETRA zum Handelsende um 1.57 Prozent auf 31’123.78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343.557 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.072 Prozent leichter bei 30’620.31 Punkten, nach 30’642.23 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’144.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’560.95 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 29’989.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der MDAX bei 32’407.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28’793.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.465 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 6.92 Prozent auf 82.80 EUR), DEUTZ (+ 6.59 Prozent auf 9.86 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.60 Prozent auf 120.60 EUR), RENK (+ 4.63 Prozent auf 35.79 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4.60 Prozent auf 81.80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil LANXESS (-2.21 Prozent auf 12.81 EUR), Porsche vz (-1.44 Prozent auf 46.38 EUR), AUTO1 (-1.43 Prozent auf 17.20 EUR), AUMOVIO (-1.26 Prozent auf 31.45 EUR) und Evonik (-1.04 Prozent auf 20.90 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 7’255’079 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41.952 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch