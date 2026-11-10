MDAX 252367 / DE0008467416
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10.11.2026 09:28:14
Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
Heutiger Marktbericht zum MDAX.
Am Dienstag erhöht sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1.24 Prozent auf 31’457.95 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 344.799 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.754 Prozent auf 31’307.02 Punkte an der Kurstafel, nach 31’072.75 Punkten am Vortag.
Bei 31’488.77 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31’307.02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 29’989.90 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 32’251.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der MDAX 29’141.20 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.54 Prozent nach oben. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.10 Prozent auf 47.82 EUR), RENK (+ 4.39 Prozent auf 37.36 EUR), Siltronic (+ 3.14 Prozent auf 54.25 EUR), thyssenkrupp (+ 3.12 Prozent auf 12.71 EUR) und DEUTZ (+ 3.04 Prozent auf 10.16 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil JENOPTIK (-3.70 Prozent auf 35.92 EUR), Elmos Semiconductor (-1.16 Prozent auf 119.20 EUR), TAG Immobilien (-0.59 Prozent auf 11.89 EUR), Nemetschek SE (-0.38 Prozent auf 65.35 EUR) und Porsche Automobil (-0.34 Prozent auf 26.04 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 554’599 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.692 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
MDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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