DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 62.32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.605 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 142.49 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 09.11.2026 auf 88.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.49 Prozent gesteigert.

Scout24 wurde am Markt mit 6.07 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Papiers auf 30.75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch