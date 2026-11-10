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|Lukrativer Scout24-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 62.32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.605 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 142.49 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 09.11.2026 auf 88.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.49 Prozent gesteigert.
Scout24 wurde am Markt mit 6.07 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Papiers auf 30.75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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