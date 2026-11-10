DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 10,14 EUR zu. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 10,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 113'093 Stück.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 24,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 38,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,220 EUR aus. DEUTZ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,08 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 493.30 Mio. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,748 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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