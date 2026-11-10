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10.11.2026 08:50:41

AUTO1 Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Nominierung von Jörg Pietzner zum neuen Finanzchef mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel sprach am Dienstag in seiner ersten Einschätzung von einer vielversprechenden Personalie. Er sieht darin einen wichtigen Schritt zum Wiederaufbau des Anlegervertrauens. Angesichts des schwachen Konjunkturumfelds und der Preisdynamik am Gebrauchtwagenmarkt glaubt er aber, dass es dem Aktienkurs kurzfristig an Impulsen für eine deutliche Neubewertung mangelt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
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