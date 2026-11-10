Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Die Prognose für Umsatz und Segmentergebnismarge 2026/27 entsprächen weitgehend den Markterwartungen oder lägen sogar leicht darüber, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen. Der Analyst erinnerte daran, dass Infineon mit seinen Prognosen eher vorsichtig sei. Daher ist er optimistisch. "Das Schlimmste ist überstanden, die Nachrichten waren positiv." Der Markt dürfte die Klarheit begrüssen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:51 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6.0 Prozent auf 51.55 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 86.23 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1’178’355 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 37.7 Prozent aufwärts. Am 10.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.