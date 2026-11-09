Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester

Um 15:40 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1.28 Prozent stärker bei 31’035.44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343.557 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.072 Prozent tiefer bei 30’620.31 Punkten, nach 30’642.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’088.26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’560.95 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der MDAX bei 29’989.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32’407.20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der MDAX bei 28’793.94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.180 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 6.05 Prozent auf 9.81 EUR), Salzgitter (+ 5.05 Prozent auf 51.35 EUR), HENSOLDT (+ 4.86 Prozent auf 81.20 EUR), RENK (+ 4.12 Prozent auf 35.61 EUR) und Siltronic (+ 3.38 Prozent auf 52.05 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LANXESS (-2.29 Prozent auf 12.80 EUR), Evonik (-1.70 Prozent auf 20.76 EUR), Bechtle (-1.44 Prozent auf 32.94 EUR), Talanx (-0.85 Prozent auf 128.80 EUR) und AUMOVIO (-0.63 Prozent auf 31.65 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’617’301 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41.952 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4.29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch