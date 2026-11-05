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05.11.2026 17:27:31

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Motorenbauer bestehe deutliches Neubewertungspotenzial durch die transformatorische Übernahme der Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft (FFG), schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit entstehe ein neues Verteidigungsstandbein./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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