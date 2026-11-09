|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag fester
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 9,70 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 9,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 401'991 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 37,63 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 32,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,218 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 553.90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,800 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
Starkes drittes Quartal bei DEUTZ: Konzern blickt optimistischer auf 2026 – Aktie im Plus
MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
12:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Freitagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
06.11.26
|EQS-PVR: Deutz AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-PVR: Deutz AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.11.26
|EQS-PVR: Deutz AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.