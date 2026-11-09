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09.11.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag fester

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag fester

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 9,70 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 9,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 401'991 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 37,63 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 32,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,218 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 553.90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,800 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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