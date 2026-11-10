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|TRATON-Investition im Blick
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10.11.2026 10:02:07
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in TRATON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die TRATON-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23.06 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.337 TRATON-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 149.70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.52 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.70 Prozent.
TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.89 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie lag beim Börsengang bei 27.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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