MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die TRATON-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23.06 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.337 TRATON-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 149.70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.52 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.70 Prozent.

TRATON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.89 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des TRATON-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie lag beim Börsengang bei 27.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch