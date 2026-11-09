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09.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ springt am Montagnachmittag hoch
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,5 Prozent auf 9,86 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 9,86 EUR zu. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 9,87 EUR. Bei 9,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 705'041 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,46 Prozent. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 25,62 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,218 EUR belaufen. DEUTZ gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,08 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 553.90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 493.30 Mio. EUR umgesetzt.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,800 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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