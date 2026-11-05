DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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DEUTZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 14,50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Mira Wiegratz in ihrer am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein niederländischer Fahrzeugauftrag, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.54 €
|
Abst. Kursziel*:
51.99%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
9.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.52%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
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