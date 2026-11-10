HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HUGO BOSS Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Metzinger böten ein schwaches Bild, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung nach umfassender Überarbeitung seiner Schätzungen. Die Umsätze fielen und das Händlernetzwerk werde weiterhin umgebaut. Kuhn stampfte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 23 Prozent ein./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sell
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
38.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.32%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|34.90
|1.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|
Deutsche Bank AG
GEA Buy
|09:31
|
Deutsche Bank AG
Bayer Buy
|09:26
|
Bernstein Research
Jungheinrich Outperform
|09:22
|
Jefferies & Company Inc.
TAG Immobilien Buy
|09:20
|
Jefferies & Company Inc.
Henkel vz. Hold
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Infineon Overweight
|09:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight