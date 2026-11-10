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HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

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10.11.2026 08:32:15

HUGO BOSS Sell

HUGO BOSS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 30,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Metzinger böten ein schwaches Bild, schrieb Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Verkaufsempfehlung nach umfassender Überarbeitung seiner Schätzungen. Die Umsätze fielen und das Händlernetzwerk werde weiterhin umgebaut. Kuhn stampfte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 23 Prozent ein./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Sell
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
38.19 € 		Abst. Kursziel*:
-20.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
38.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.32%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
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03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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