NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktualisierte Schätzungen für die US-Tochter T-Mobile US. Entsprechend habe er auch seine Schätzungen für die Konzernumsätze und das operative Konzernergebnis gesenkt./ck/rob/he;