Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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27.07.2026 15:03:51
Deutsche Telekom Overweight
Deutsche Telekom
24.88 CHF 1.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktualisierte Schätzungen für die US-Tochter T-Mobile US. Entsprechend habe er auch seine Schätzungen für die Konzernumsätze und das operative Konzernergebnis gesenkt./ck/rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.85 €
|
Abst. Kursziel*:
41.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.07%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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