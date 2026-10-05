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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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05.10.2026 12:27:34

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Kostensparziele des Telekomkonzerns wertete die Investmentbank als positiv für den Aktienkurs. Sollte das Unternehmen die Vorgaben umsetzen, winkten höhere Schätzungen, hieß es in einem Kommentar am Montag./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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12:27 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
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