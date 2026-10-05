Deutsche Telekom 24.97 CHF 0.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Höhere Kostensparziele des Telekomkonzerns wertete die Investmentbank als positiv für den Aktienkurs. Sollte das Unternehmen die Vorgaben umsetzen, winkten höhere Schätzungen, hieß es in einem Kommentar am Montag./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 09:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.