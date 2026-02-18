Danone Aktie 487663 / FR0000120644
66.87CHF
-0.63CHF
-0.93 %
14:56:44
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.02.2026 13:15:33
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz für 2025 an, inklusive aktueller Währungsannahmen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
73.18 €
|
Abst. Kursziel*:
6.59%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
73.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.53%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|13:15
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:15
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66.99
|-0.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|
Barclays Capital
QIAGEN Overweight
|14:07
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|14:02
|
UBS AG
Rio Tinto Neutral
|13:58
|
Barclays Capital
Walmart Overweight
|13:41
|
UBS AG
Renault Sell
|13:23
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|13:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy