Danone Sell

Danone
65.51 CHF 2.08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Anleger sollten in Phasen der Erholung die Aktien der Franzosen eher verkaufen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er erinnert an die Risiken für das chinesische Kindernahrungsgeschäft aus seiner jüngsten Verkaufsempfehlung./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
70.60 € 		Abst. Kursziel*:
-6.52%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
71.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.64%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

