Danone Aktie 487663 / FR0000120644
65.51CHF
1.34CHF
2.08 %
13:42:42
BRXC
04.02.2026 12:00:08
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Sell" belassen. Anleger sollten in Phasen der Erholung die Aktien der Franzosen eher verkaufen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er erinnert an die Risiken für das chinesische Kindernahrungsgeschäft aus seiner jüngsten Verkaufsempfehlung./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
70.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.52%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
71.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.64%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse