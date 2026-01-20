Danone Aktie 487663 / FR0000120644
68.64CHF
-0.05CHF
-0.07 %
11:18:51
BRXC
20.01.2026 09:55:16
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht reduziert, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
74.04 €
Abst. Kursziel*:
-10.86%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
74.08 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.91%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
