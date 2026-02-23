Danone Aktie 487663 / FR0000120644
65.97CHF
-1.41CHF
-2.10 %
11:51:03
BRXC
23.02.2026 10:36:02
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Ab dem zweiten Quartal 2026 rechnet sie wieder mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 Prozent und mehr./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
72.54 €
Abst. Kursziel*:
24.07%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
72.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.41%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:36
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Danone Buy
|UBS AG
|09:59
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66.04
|-1.99%
