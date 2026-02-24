Danone 65.73 CHF 0.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Telefonkonferenz mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes senkte am Dienstagabend die Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr von 4,6 auf 4,1 Prozent. Als Grund nannte der Experte Rückrufaktionen des Herstellers von Milchprodukten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.