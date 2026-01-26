Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

59.00
CHF
-3.60
CHF
-5.74 %
11:07:00
BRXC
26.01.2026 09:27:46

Danone Sell

Danone
59.01 CHF -5.74%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Tom Sykes verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller aufgrund geänderter Richtlinien lokaler Lebensmittelbehörden eine sehr begrenzte Anzahl von Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen hat. Er geht nun davon aus, dass die Herstellungsprotokolle an Wichtigkeit gewinnen dürften. Sykes rechnet künftig damit, dass die Aktienkurse von Unternehmen mit konformen Herstellungsprotokollen sich von denen anderer Anbieter bald unterscheiden werden./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
64.00 € 		Abst. Kursziel*:
3.13%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
64.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.93%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

Analysen zu Danone S.A.

09:27 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
