Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’480 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’173.3200 0.9%  Gold 5’201.7 1.1%  Bitcoin 53’421 7.8%  Dollar 0.7729 -0.1%  Öl 70.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758NVIDIA994529Roche1203204Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie im Blick: Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Microsoft-Aktie steigt: CEO erklärt - Europäische Daten bleiben in Europa
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Suche...

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

66.16
CHF
0.43
CHF
0.65 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 18:54:09

Danone Overweight

Danone
66.16 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72.46 € 		Abst. Kursziel*:
24.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.14%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:54 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Danone Kaufen DZ BANK
23.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Danone Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen