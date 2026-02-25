Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
72.46 €
|
Abst. Kursziel*:
24.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.14%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|18:54
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66.16
|0.65%
