Danone Aktie 487663 / FR0000120644
65.97CHF
-1.41CHF
-2.10 %
11:51:03
BRXC
23.02.2026 10:32:51
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Er sieht gute Aussichten für überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
72.54 €
Abst. Kursziel*:
30.96%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
72.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.32%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:36
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Danone Buy
|UBS AG
|09:59
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66.04
|-1.99%
