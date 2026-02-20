Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. "Krise, welche Krise?" überschrieb James Edwardes Jones am Freitag seine Einschätzung, die dem Nahrungsmittelkonzern eine solide Geschäftsentwicklung im Schlussquartal und 2025 attestiert. Dazu liege der Ausblick auf 2026 im Rahmen der mittelfristigen Wachstumsziele. Der Experte verwies auch darauf, dass Danone keine wesentlichen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung auf die eigenen Finanzkennziffern erwarte - im Gegensatz zu Konkurrent Nestle, der die daraus resultierende Umsatzbeeinträchtigung für das laufende Quartal auf 90 Basispunkte beziffere./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
73.96 €
Abst. Kursziel*:
0.05%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
73.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.22%
Analyst Name::
James Edwardes Jones
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
